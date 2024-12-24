Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)



MERSİN (İHA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz'e faul yapan Cengiz Demir, önce sarı kart gördü, ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

61. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Semih Güler'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu. 1-1.

68. dakikada sağdan ceza sahasına giren Boutobba'nın vuruşunda kaleci Murat topu çeldi, defans uzaklaştırdı.

70. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topla ceza alanı dışında buluşan Ozan Demirbağ'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

75. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Abat Aimbetov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

88. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Calvo, Cemali Sertel (Cengiz Demir dk. 35), Diack, Görkem Sağlam (Massanga Matondo dk. 71), Rui Pedro (Abdulkadir Parmak dk. 77), Bilal Boutobba, Joelson Fernandes (Bamgboye dk. 71), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Ali Yıldız, Rivas, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer (Murat Uğur Eser dk. 59), Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Bünyamin Balat dk. 59), Yusuf Barası, Osman Kaynak (Burhan Ersoy dk. 90+3), Ozan Demirbağ (Yücel Gürol dk. 88), Abat Aimbetov ((Florent Shehu dk. 90+3)

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Aboubakar (dk. 26) (Atakaş Hatayspor), Semih Güler (dk. 61), Ozan Demirbağ (dk. 70), Abat Aimbetov (dk. 75) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Cengiz Demir (dk. 53) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Calvo, Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Abdulsamet Burak, Abat Aimbetov, Burhan Ersoy (Adana Demirspor)



