Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Tayfur Bingöl’un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Leite’de kaldı.
21. dakikada Chamberlain’i sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin sağından dışarıya çıktı.
30. dakikada Bytyqi’nin ceza sahası dışından sert vurduğu meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarıya gitti.
33. dakikada Chamberlain’in pasında topla buluşan Salih Uçan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.
35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Salih Uçan’ın dokunduğu meşin yuvarlak dışarıya gitti..
45+2. dakikada Salih Uçan’ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında arka direkte topu alan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Andreas Larsson, Jakub Kaluzinski, Ufuk Akyol, Alexander Gerard Van De Streek, Mert Yılmaz, Edinaldo Gomes Pereira, Ege Bilsel, Assombalonga
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly, Bakhtiyor Zainutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Chamberlain, Tayfur Bingöl, Rashica, Cenk Tosun
Yedekler: Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Sagiv Jehezkel’in pasında Dario Saric topu ağlara gönderdi. 1-1
50. dakikada Bytyqi’nin pasında sol kanatta topla buluşan Jehezkel kaleci Ersin’i geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1
57. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan pasında Sagiv Jehezkel, meşin yuvarlağı şık vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-1
65. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.
68. dakikada Safuri’nin ceza sahası dışından şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
80. dakikada Ante Rebic’in pasında topla buluşan Muleka’nın şutu filelere gitti. 3-2
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Jakub Kaluzinski dk. 83), Saric (Bahadır Öztürk dk. 90+4), Jehezkel (Ufuk Akyol dk. 83), Safuri (De Streek dk. 72), Bytyqi (Larsson dk. 72), Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Edinaldo Gomes Pereira, Ege Bilsel, Assombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly (Valentin Rosier dk. 45), Zainutdinov, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 85), Gedson Fernandes, Chamberlain (Jackson Muleka dk. 60), Tayfur Bingöl (Ante Rebic dk. 60), Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 85), Cenk Tosun
Yedekler: Mert Günok, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
Goller: Dario Saric (dk. 46), Sagiv Jehezkel (dk. 50 ve 57) (Antalyaspor), Cenk Tosun (dk. 45+2), Muleka (dk. 80) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adam Buksa (Antalyaspor), Salih Uçan, Fernandes, Rebic (Beşiktaş)