Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Kaluzinski’nin sağ kanattan ortasına iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

69. dakikada orta sahadan defansın arkasın pasla buluşan Van de Streek’in kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali topu kurtardı, seken topu defans uzaklaştırdı.

90. dakikada Townsend’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gaich’in uzak köşeye şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Soner Dikmen (Mert Yılmaz dk. 90+2), Petrusenko (Townsend dk.63), Kaluzinski, Safuri (Emre Uzun dk. 90+2), Samudio (Van de Streek dk. 23), Gaich

Yedekler: Abdullah, Amar, Bünyamin Balcı, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha

Teknik Direktör: Alex de Souza

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş (Wensley dk. 86), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Achilleas Poungouras, Charisis (Bekir Böke dk. 90+3), Pritchard (Turgunboev dk. 68), Garry Rodrigues (Keita Balde dk. 68), Rey Manaj, Koita

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Oğuzhan Aksoy, Emirhan, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Safuri (dk. 40), Veysel Sarı (dk. 66) (Antalyaspor), Koita (dk. 43) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Gaich, Erdoğan Yeşilyur, Thalisson (Antalyaspor)

Kaynak: iha