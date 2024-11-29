Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Kaluzinski’nin sağ kanattan ortasına iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1
69. dakikada orta sahadan defansın arkasın pasla buluşan Van de Streek’in kaleci Ali ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali topu kurtardı, seken topu defans uzaklaştırdı.
90. dakikada Townsend’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gaich’in uzak köşeye şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener
Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Soner Dikmen (Mert Yılmaz dk. 90+2), Petrusenko (Townsend dk.63), Kaluzinski, Safuri (Emre Uzun dk. 90+2), Samudio (Van de Streek dk. 23), Gaich
Yedekler: Abdullah, Amar, Bünyamin Balcı, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha
Teknik Direktör: Alex de Souza
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş (Wensley dk. 86), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Achilleas Poungouras, Charisis (Bekir Böke dk. 90+3), Pritchard (Turgunboev dk. 68), Garry Rodrigues (Keita Balde dk. 68), Rey Manaj, Koita
Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Camara, Oğuzhan Aksoy, Emirhan, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Safuri (dk. 40), Veysel Sarı (dk. 66) (Antalyaspor), Koita (dk. 43) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Gaich, Erdoğan Yeşilyur, Thalisson (Antalyaspor)