Trendyol Süper Lig’in 10. hafta maçında Antalyaspor sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Adam Buksa’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin sol tarafından dışarı çıktı.
59. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonunda Jehezkel’inin ortasında ceza sahası içinde Safuri’nin vuruşuna top, kalesinden üstünden dışarıya gitti.
88. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ortasında Ousseynou Ba’nın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Bahadır Öztürk dk. 63), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric (Jakub Kaluzinski dk. 90+1), Sagiv Shalom Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk. 69), Ramzi Safuri (Streek dk. 69), Zymer Bytyqi (Larsson dk. 63), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Assombalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Onur Ergün dk. 82), Danijel Aleksic (Serdar Gürler dk. 77) , Deniz Türüç, Pelkas (Emirhan İlkhan dk. 66), Dennis (Keny dk. 66), Figueiredo (Piatek dk. 66)
Yedekler: Deniz Dilmen, Cemali Sertel, Eden Karzev, Mehdi Abeid
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Saric (dk. 15) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Pelkas, Opoku, Veysel Sarı, Ousseynou Ba, Serdar Gürler (Başakşehir), Deniz Turuç, Van De Streek, Adam Buksa (Antalyaspor)