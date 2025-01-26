Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada rakipten kaptığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Erdal Rakip’in sert şutunda top üstten auta gitti.

79. dakikada Gedson Fernandes’in ara pasıyla ceza sahasında buluşan Immobile’nin ortasında Rafa Silva kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Gaich’in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

85. dakikada sol kanattan Van de Streek’in ortasında altıpas noktası üzerinde Erdal’ın şutundu top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mustafa Savranlar, Onur Özütoprak

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Thalisson dk. 87), Güray Vural, Van de Streek, Erdal Rakip, Larsson (Safuri dk. 79), Kaluzinski, Djenepo (Townsend dk. 66), Samudio (Gaich dk. 67)

Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu) Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Eyüpspor: 1 (Maç sonucu)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Onur Bulut dk. 46), Uduokhai, Emirhan Topçu (Zaynutdinov dk. 71), Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Chamberlain (Muçi dk. 57) Rashica (Joao Mario dk. 68), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy (Immobile dk. 57)

Yedekler: Ersin, Salih Uçan, Onana, Mustafa Hekimoğlu, Göktuğ Baytekin

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Erdal Rakip (dk. 85) (Antalyaspor), Rafa Silva (dk. 79) Beşiktaş)

Sarı kartlar: Djenepo (Antalyaspor), Al-Musrati, Rafa Silva (Beşiktaş)

Kaynak: iha