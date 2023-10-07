Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Tete’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Icardi’nin kafa vuruşunu kaleci Leite son anda kornere çeldi.
49. dakikada Boey’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda top kaleci Leite’de kaldı.
57. dakikada ceza alanı yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşta Icardi’nin sert şutu baraja çarpıp az farkla kornere çıktı.
58. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Icardi’nin kafa vuruşunu arka direkte Sanchez, dokunarak ağlara gönderdi. 0-1
70. dakikada Mertens’in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunu kaleci Leite kornere çeldi.
73. dakikada Erdal’ın uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jehezkel’in aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı.
77. dakikada Safuri’nin ceza sahasına ortasında arka direkte Assombalonga’nın kafa vuruşu yandan auta gitti.
88. dakikada Mertens’in savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi’nin çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Assom Balonga dk. 74), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Bahadır Öztürk dk. 89), Erdal Rakip, Saric (Holtmann dk.74), Jehezkel, Van de Streek (Safuri dk. 62), Bytyqi (Erdoğan Yeşilyurt dk. 62), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erkan Eyibil, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman
Teknik Sorumlu: Joao Carlos Tralhao
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan (Nellson dk. 74), Ndombele (Mertens dk. 62), Torreira, Barış Alper (Tete dk. 46), Zaha (Kaan Ayhan dk. 62), Kerem (Halil Dervişoğlu dk. 85), Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Oliveira, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Sanchez (dk. 58), Icardi (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Torreiara, Muslera, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Güray Vural (Antalyaspor)