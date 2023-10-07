Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Boey’in uzun pasında kalecinin önde olduğunu gören Icardi’nin gelişine vuruşu üstten auta gitti.
34. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu’nun kale çizgisinden çevirdiği topa kaleci Helton dokundu, karambolde kalan topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada Jehezkel’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Van De Streek’in sert şutu kaleci Muslera’da kaldı.
42. dakikada Zaha’nın son çizgiden verdiği pasta Karem Aktürkoğlu’nun vuruşunu son anda savunma kornere çıkardı.
44. dakikada Zaha’nın sol kanattan kale önüne kestiği topta Icardi’nin zayıf dokunuşu kaleci Helton kaldı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Bytyqi, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Holtmann, Assombalonga
Teknik Sorumlu: Joao Carlos Tralhao
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Zaha, Kerem, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Nellson, Oliveira, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Torreiara, Muslera (Galatasaray), Güray Vural (Antalyaspor)