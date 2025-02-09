Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Van de Streek’in ortasında ceza sahası içinde Samudio’nun gelişine vuruşunda top auta gitti.
57. dakikada sağ kanattan Kaluzinski’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Kaluzinki’nin sol kanattan ceza sahasına ortasında altıpas içinde Bahadır’ın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.
85. dakikada Yusuf Sarı’nın derinlemesine pasında sağ çaprazda topu önünde bulan Deniz Türüç’ün plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Kenan Piriç, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 90), Van de Streek, Kaluzinski, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 87), Sam Larsson (Djenepo dk. 90+1), Safuri, Samudio (Gaich dk. 82)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Townsend, Mert Yılmaz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Onur Ergün dk. 70, Ousseynou Ba dk. 83), Ömer Ali Şahiner (Yusuf Sarı dk. 83), Keny (Figueiredo dk. 78), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Abdoulaye Yoro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kartlar: Erdal Rakip, Soner Dikmen, Djenepo (Antalyaspor), Crespo, Keny, Berat Özdemir, Kemen (Başakşehir)