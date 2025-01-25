Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde karşılaştığı Başakşehir’i 5-4 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası içerinde Davidson’un şutunda seken topa Crespo gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul’un solundan ağlara gitti. 2-3
80. dakikada Hwang’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Richard’ın şık vuruşunda top filelerle buluştu. 3-3
82. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj ile Hwang’ın paslaşmalarında topla buluşan Augusto’nun şutu kalecin solundan ağlara gitti. 4-3
90. dakikada sol kanattan Augusto’nun ortasında ceza sahasında Efecan Karaca’ya kaleci Muhammet tarafından yapılan faulün ardından hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen başına geçen Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-3
90+5. dakikada Lima’nın ceza sahası içinde Piatek’i yere düşürmesinin ardından hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Piatek’in şutunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 5-4
Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti (Augusto dk. 62), Richard, Fatih Aksoy (Janvier dk. 62), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Efecan Karaca dk. 45+2)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir (Ömer Ali Şahiner dk. 87), Deniz Türüç (Yusuf Sarı dk. 75), Kemen, Crespo, Davidson (Figueiredo dk. 75), Keny (Djalo dk. 87),
Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Lima, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Mustafa Keçeli
Goller: Cordova (dk. 12), Yusuf Özdemir (dk. 23), Richard (dk. 80), Augusto (dk. 82), Hadergjonaj (dk. 90+1 pen.), (Alanyaspor), Deniz Türüç (dk. 20), Piatek (dk. 29 ve 90+7 pen.) Crespo (dk. 57) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Aliti, Makouta, Balkovec, Hwang, Janvier, Augusto, Richard, Lima (Alanyaspor), Ba, Piatek, Muhammed Şengezer, Crespo, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)