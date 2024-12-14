Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Aliti’nin kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Kodro’nun pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.
88. dakikada Hadergjonaj’un uzun pasında kaleci Burak ile karşı karşıya kalan Hwang, Burak’ı çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 2-0
90. dakikada sağ kanattan Rony Lopes’in ceza sahasına ortasında Hwang topu filelere yolladı. 3-0
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Buluthan Bulut dk. 89), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Richard dk. 73), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Rony Lopes dk. 73), Augusto (Hwang dk. 83), Cordova
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Arda Usluoğlu, Balkovec, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gaziantep FK: Burak Bozan, M’Bakata (Mirza Cihan dk. 84), Arda Kızıldağ (Ertuğrul Ersoy dk. 64), Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek (Kodro dk. 65), Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 34) Okereke
Yedekler: Halil Bağcı, Furkan Soyalp, Mandouki, Ali Ablak, İlker Karakaş, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Aliti (dk. 54), Hwang (dk. 88 ve 90) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Janvier, Aliti (Alanyaspor), Lungoyi, Viana, Daubin (Gaziantep FK)