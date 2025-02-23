Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içinde Hwang’ın kafa vuruşunda kaleci Vedat son anda topu kornere çeldi.
63. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Sporar gelişine vuruşunda kaleciden dönen top Arda’ya çarpıp ağlara gitti. 1-2
66. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderilen ortada top Arda’nın eline çarptı. Maçın orta hakemi Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.
68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj topu ağlara filelere yolladı. 2-2
89. dakika sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içinde Cordova’nın kafa vuruşunda top Yusuf Özdemir’in önünde kaldı. Yusuf’un meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Hwang dk. 41), Makouta (Vilhena dk. 46), Fatih Aksoy (Enes Keskin dk. 46), Cordova, Efecan Karaca (Janvier dk. 41), Yusuf Özdemir, Sporar
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Osman Kaynak dk. 84), Maestro, Ali Yavuz Kol (Aksel Aktaş dk. 45+4), Tayfun Aydoğan (Ozan Demirbağ dk. 78), Alioui, Yusuf Barası
Yedekler: Murat Eser, Yücel Gürol, Ahmet Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Arda Kurtulan (dk. 63 k.k), Hadergjonaj (dk. 68 pen.), Yusuf Özdemir (dk. 89) (Alanyaspor), Yusuf Barası (dk. 33 ve 37) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Aliti, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Lima, Hadergjonaj (Alanyaspor), Vedat Karakuş, Abdulsamet Burak (Adana Demirspor)