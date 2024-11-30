Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hadergjonaj’ın ara pasına hareketlenen Augusto, sağ çaprazdan ceza saha içine girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1

52. dakikada ceza sahası içerisinde Draguş’un akrobatik vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

53. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

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66. dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında Cham’ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza’nın kalecinin üstünden aşırttığı top kale direğinin yanından auta gitti.

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Hwang dk. 63), Janvier (Balkovec dk. 72), Augusto, Cordova (Fatih Aksoy dk. 86)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Buluthan Bulut, Coelho

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Eren Elmalı dk. 65), Mendy (Poyraz Efe dk. 85), Umut Güneş (Lundstram dk. 62), Cihan Çanak (Visca dk. 46), Cham, Draguş (Enis Destan dk. 62), Banza

Yedekler: Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Hadergjonaj (dk. 44 pen.), Augusto (dk. 50) (Alanyaspor), Draguş (dk. 8) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Yusuf Özdemir (dk. 70) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Lima, Ertuğrul Taşkıran, Richard (Alanyaspor), Mendy, Lundstram, Uğurcan (Trabzonspor)

Kaynak: iha