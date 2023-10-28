Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Burak Kapacak’ın ceza sahası dışından sağ ayağının dışıyla çektiği şut az farkla auta gitti.
53. dakikada Richard’ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
65. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası uzak noktasından sert şutunu, kaleci Ali Şaşal iki hamlede kurtardı.
66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Aliti’nin şutu kaleci Ali Şaşal’dan sekti, topu önünde bulan Fatih Aksoy meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
69. dakikada ceza sahasına atılan topa hareketlenen Eduarda, rakibini çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduardo’nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çeldi.
90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada Burak Kapacak topu kafayla penaltı noktasına yakın noktaya indirdi, topun gelişine yarım vole vuran Roman Kvet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+7. dakikada driplingle ceza sahası yayına kadar gelen Emrah Başsan, ceza sahası içi sağ çaprazda Rey Manaj ile topu buluşturdu. Rey Manaj’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Furkan Bayır dk. 90+1), Efecan Karaca (Janvier dk. 62), Oğuz Aydın (Balkovec dk. 78), Eduardo, Cordova (Anderson dk. 90+1)
Yedekler: Nuno Lima, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Kader Keita dk. 59), Njie (Emrah Başsan dk.46), Charisis, Saiz (Roman Kvet dk. 79), Gerson Rodrigues (Alaaddin dk. 72), Koita (Rey Manaj dk. 79)
Yedekler: Muammer, Abdulkadir, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Fatih Aksoy (dk. 66) (Alanyaspor), Roman Kvet (dk. 90+3), Rey Manaj (dk. 90+7) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul, Cordova, Richard (Alanyaspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor)