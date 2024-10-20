Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor evinde karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih (Lima dk. 64), Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Efecan (Sergio Cordova dk. 46), Yusuf (Ui-Jo dk. 64), Janvier (Lopes dk. 80), Augusto
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues (Sadık Çiftpınar dk. 83), Gökhan, Cafu (Barak dk. 67) Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo (Mamadou Fall dk. 76), Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Jairo, Sinan Alkaş, Taylan Aydın, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Sergio Cordova (dk. 66) (Alanyaspor), Ben Ouanes (dk. 2), Brekalo (dk. 34) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Balkovec, Fatih Aksoy, Augusto, Hadergjonaj (Alanyaspor), Cafu (Kasımpaşa)