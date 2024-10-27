Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada ceza alanı içerisine atılan ara pası alan Djenepo, sert şutu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
75. dakikada Gaich’in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj , Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Efecan Karaca dk. 70), Gaius Makouta, Loide Augusto, Nicolas Janvier (Serdar Dursun dk. 78), Sergio Cordova (Rony Lopes dk. 78), Ui Jo Hwang
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altındaş, Juan Christian Pereira Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip, Jakub Kaluzinski (Adolfo Gaich dk. 46), Sam Larsson (Amar Gerxhalıu dk. 90+3 ), Braian Samudio(Andros Townsend dk. 62), Moussa Djenepo (Sander Van de Streek dk. 84)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Uzun, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Hwang (dk. 25) (Alanyaspor), Moussa Djenepo (dk. 63), Gaich (dk. 75) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Richard, Roney Lopes (Alanyaspor), Thallisson Kelven (Antalyaspor)