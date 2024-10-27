Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Bodrum FK: 0 (İlk yarı) Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Bodrum FK: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza alanı içerisine atılan ara pası alan Djenepo, sert şutu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada Gaich’in sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj , Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Efecan Karaca dk. 70), Gaius Makouta, Loide Augusto, Nicolas Janvier (Serdar Dursun dk. 78), Sergio Cordova (Rony Lopes dk. 78), Ui Jo Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Arda Usluoğlu, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Eren Altındaş, Juan Christian Pereira Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Oleksandr Petrusenko, Erdal Rakip, Jakub Kaluzinski (Adolfo Gaich dk. 46), Sam Larsson (Amar Gerxhalıu dk. 90+3 ), Braian Samudio(Andros Townsend dk. 62), Moussa Djenepo (Sander Van de Streek dk. 84)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Uzun, Harun Toprak, Abdurrahim Dursun, Taha Osman Özmert, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Hwang (dk. 25) (Alanyaspor), Moussa Djenepo (dk. 63), Gaich (dk. 75) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Richard, Roney Lopes (Alanyaspor), Thallisson Kelven (Antalyaspor)

Kaynak: iha