Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Eduardo, ceza sahası içi çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduardo’nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
29. dakikada Njie’nin çevirdiği topla ceza sahası içinde topla buluşan Saiz’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.
44. dakikada Eduardo’nun ceza sahası yayından sert şutu, defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere gitti.
45+1. dakikada Oğuz’un defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Novais kaleciyle karşı karşıya kaldı. Novais’in şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo, Cordova
Yedekler: Nuno Lima, Furkan Bayır, Janvier, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Balkovec, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Njie, Charisis, Saiz, Gerson Rodrigues, Koita
Yedekler: Muammer, Abdulkadir, Kader Keita, Rey Manaj, Emrah Başsan, Roman Kvet, Alaaddin, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Servet Çetin
Sarı kart: Ertuğrul (Alanyaspor)