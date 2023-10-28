Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Eduardo, ceza sahası içi çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eduardo’nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

29. dakikada Njie’nin çevirdiği topla ceza sahası içinde topla buluşan Saiz’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

44. dakikada Eduardo’nun ceza sahası yayından sert şutu, defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere gitti.

45+1. dakikada Oğuz’un defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Novais kaleciyle karşı karşıya kaldı. Novais’in şutunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kurtardı.

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Bodrum FK: 1 Trendyol 1. Lig: Boluspor: 2 - Bodrum FK: 1

Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo, Cordova

Yedekler: Nuno Lima, Furkan Bayır, Janvier, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Balkovec, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Njie, Charisis, Saiz, Gerson Rodrigues, Koita

Yedekler: Muammer, Abdulkadir, Kader Keita, Rey Manaj, Emrah Başsan, Roman Kvet, Alaaddin, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Servet Çetin

Sarı kart: Ertuğrul (Alanyaspor)