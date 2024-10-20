Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Efecan, Yusuf, Janvier, Augusto
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lima, Sergio Cordova, Serdar Dursun, Lopes, Ui-Jo, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Coelho
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Mamadou Fall, Erdem Çetinkaya, Jairo, Sinan Alkaş, Taylan Aydın, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakan, Barak
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Ben Ouanes (dk. 2), Brekalo (dk. 34) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Cafu (Kasımpaşa)