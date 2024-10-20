Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TFF 3. Lig: Muş Spor: 0 - 23 Elazığ FK: 0 TFF 3. Lig: Muş Spor: 0 - 23 Elazığ FK: 0

Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Efecan, Yusuf, Janvier, Augusto

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lima, Sergio Cordova, Serdar Dursun, Lopes, Ui-Jo, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Mamadou Fall, Erdem Çetinkaya, Jairo, Sinan Alkaş, Taylan Aydın, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakan, Barak

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ben Ouanes (dk. 2), Brekalo (dk. 34) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Cafu (Kasımpaşa)

Kaynak: iha