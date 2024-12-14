Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada ceza sahası içinde Cordova’nın pasında Janvier’in sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
32. dakikada sağ kanattan M’Bakata’nın ortasında savunmadan seken topla buluşan M’Bakata’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası dışından Mustafa Eskihellaç’ın sert şutu kaleyi bulmadı.
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Buluthan Bulut, Richard, Balkovec, Juan
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gaziantep FK: Burak Bozan, M’Bakata, Arda Kızıldağ, Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 34), Okereke
Yedekler: Halil Bağcı, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Mandouki, Ali Ablak, Mirza Cihan, Kodro, İlker Karakaş, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Janvier, Aliti (Alanyaspor), Lungoyi (Gaziantep FK)