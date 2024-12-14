Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada ceza sahası içinde Cordova’nın pasında Janvier’in sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

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32. dakikada sağ kanattan M’Bakata’nın ortasında savunmadan seken topla buluşan M’Bakata’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası dışından Mustafa Eskihellaç’ın sert şutu kaleyi bulmadı.

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova

Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Hwang, Buluthan Bulut, Richard, Balkovec, Juan

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK: Burak Bozan, M’Bakata, Arda Kızıldağ, Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 34), Okereke

Yedekler: Halil Bağcı, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Mandouki, Ali Ablak, Mirza Cihan, Kodro, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Janvier, Aliti (Alanyaspor), Lungoyi (Gaziantep FK)

Kaynak: iha