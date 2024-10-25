Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Maestro’nun uzak mesafeden sert şutunda yerden de seken topu kaleci Nikolic iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Koita’nın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerden Rodrigues vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

66. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan yerden pasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu ağlara gönderdi. 2-3

74. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Yusuf Barası’nın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada sağdan Rodrigues’in kullandığı köşe vuruşunda Radakovic kafayla kafayla topu filelere yolladı. 2-4

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Alioui dk. 68), Antonio Simao Muanza, Salih Kavrazlı (Fougeu dk. 12), Tayfun Aydoğan (Ozan Demirbağ dk. 85), Ali Yavuz Kol (Yusuf Sarı dk. 68), Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Aymbetov, Aksel Aktaş, Shehu, Tolga Kalender, Nourani

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sivasspor: Dorde Nikolici, Murat Paluli, Uros Radakovic, Samba Camara (Sonko dk.87), Uğur Çiftçi, Azizberk Turgunbayev (Bieganski dk. 46), Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Queensy Menig (Rodrigues dk. 46), Rey Manaj, Fode Koita (Balde dk. 87)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Nazlı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Yusuf Barası (dk. 13), Semih Güler (dk. 16) (Adana Demirspor), Fode Koita (dk. 38), Rodrigues (dk. 61), Manaj (dk. 66), Radakovic (dk. 89) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Charisis, Azizberk Turgunbayev, Bieganski (Sivasspor)