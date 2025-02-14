Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanatta top ile buluşan Güray Vural, orta şut karışımı şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu Alioui’nin ceza sahasına ortasında yaşanan karambolde Ozan Demirbağ’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric’te kaldı.

26. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Tayfun’un defansın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Nabil Alioui, topu ağlara yolladı. 1-0

45. dakikada Sander van de Streek’in ara pasında defansın müdahalesine rağmen topla buluşan Sam Larsson kaleci Deniz’i de geçerek meşin yuvarlağa filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Antonio Simao Muanza, Ali Yavuz Kol, Tayfun Aydoğan, Nabil Alioui, Ozan Demirbağ

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Yusuf Barası, Abat Aymbetov, Aksel Aktaş, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Sander van de Streek, Ramzi Safuri, Sam Larsson, Brain Jose Samudio Segovia

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson Kelven da Silva, Soner Dikmen, Adolfo Julian Gaich, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Nabil Alioui (dk. 28 pen.) (Adana Demirspor), Sam Larsson (dk. 45) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (İlk yarı bitiminde) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Erdal Rakip, Güray Vural, Sander van de Streek (Antalyaspor)