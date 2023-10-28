Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Adana Demirspor’un atağında ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre’nin vuruşunda top kaleci Bernardoni’den kornere çıktı.
16. dakikada Adana Demirspor’da atak geliştiren Belhanda, pasını Emre’ye gönderdi. Emre’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
31. dakikada Adana Demirspor’da Svensson’a baskı yapan Moreno topu kazanmayı başardı. Moreno’nun pasıyla buluşan Cikalleshi çalımlarla ceza sahasına gird. Cikalleshi’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
39. dakikada Konyaspor’da kontra atağa çıkan Cicaldau’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan atak geliştiren Yusuf Erdoğan, içeri ortaladı. Yusuf’un ortasına yükselen Belhanda’nın kafa vuruşunda kaleci Bernardoni son anda dokunarak topu kornere çeldi.
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Cem Özbay
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Semih, Gravillion, Rodrigues, Svensson, N’Diaye, Emre, Zeneli, Yusuf, Belhanda, Niang
Yedekler: Magomedaliev, İsmail, Abdurrahim, Tayfun, Michut, Abdulsamet, Dorukhan, Yusuf, Stambouli, Balotelli
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Konyaspor: Bernardoni, Calvo, Adil, Guillherme, Uğurcan, N’Zonzi, Soner, Moreno, Cicaldau, Prip, Cikalleshi
Yedekler: Deniz, Yasir, Muric, Yunus, Oliveira, Cebrail, Kahraman, Rak, Gökhan, Oğulcan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Prip (Konyaspor)