E-ticaret platformu Trendyol, iş ortağı olan satıcılarını indirimli ve avantajlı teklifler sunduğu Trendyol ‘Çözüm Ortağım’ uygulaması ile kasım kampanyalarına hazırlıyor.

E-ticaret platformu Trendyol, iş ortağı olan satıcılarını indirimli ve avantajlı teklifler sunduğu Trendyol ‘Çözüm Ortağım’ uygulaması ile kasım kampanyalarına hazırlıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılarının e-ticaretin en büyük kampanya dönemi kasım ayına hazırlıklı girebilmesi ve satışlarını artırabilmesi için ‘Çözüm Ortağım’ uygulaması ile avantajlı fırsatlar sunmaya devam ettiğini duyurdu.

Konu hakkından değerlendirmede bulunan Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan, “Trendyol, müşterileri, satıcıları, üreticileri, iş ortakları ve tedarikçileriyle beraber 30 milyondan fazla kişiye dokunan bir ekosistem. Farklı uygulamalarımızla platformumuzda yer alan 270 binden fazla satıcımızın işlerini dijitalde büyütmelerine destek olurken, ekosistemizi de büyütmeyi hedefliyoruz. Kasım kampanyaları satıcılarımızın önemli satış rakamlarına ulaştığı bir dönem. Bu sebeple, onları Kasım ayına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımıza başladık. ‘Çözüm Ortağım’ uygulamasında satıcılarımız e-ticaret süreçlerinde onlara yardımcı olacak fırsatları bulacak” dedi.

Avantajlı teklifler ve fırsatlar ‘Çözüm Ortağım’da

Yapılan açıklamaya göre satıcılar, ‘Çözüm Ortağım’ ile kutu, ambalaj, kargo poşetlerini indirimli alabiliyor, ürünlerinin fotoğraf çekimleri ve tanıtım videoları için ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyor. 5 ay boyunca Trendyol E-Faturam’ı sınırsız ve ücretsiz kullanabilen satıcılar, Kasım ayına hazırlanmak, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek için sunulan finansal desteklerden faydalanabiliyor. Avantajlı e-ticaret entegrasyon paketleri ile satış operasyonlarını uçtan uca yönetebilen satıcılar, Trendyol Çözüm Ortağım ile lojistik ve depolama süreçlerinde de iş verimliliğini artıracak çözümlere ulaşabiliyor. Dijital pazarlama fırsatlarının da sunulduğu ‘Çözüm Ortağım’da satıcılar, bu fırsatlardan yararlanarak görünürlüklerini artırabiliyor. 50’nin üzerinde çözüm ortağının bu döneme özel sağladığı avantajlardan faydalanabilen satıcılar, Kasım dönemine hazır girerek satışlarını artırabilme fırsatı yakalıyor.

‘Çözüm Ortağım’ uygulamasında sunulan tüm ayrıcalıklı hizmetlere cozumortagim.trendyol.com adresinden ulaşıldığı belirtildi.