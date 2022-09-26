Sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir dijital platform açan Trendyol Sanat, bu yıl altıncısı gerçekleşen ‘Tüm Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi’ BASE’in destekçilerinden oldu. 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek BASE’e 16 şehir 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayı katılacak.

Sanatçılar ve sanatseverler için yeni bir dijital platform açan Trendyol Sanat, bu yıl altıncısı gerçekleşen ‘Tüm Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi’ BASE’in destekçilerinden oldu. 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek BASE’e 16 şehir 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayı katılacak.

Trendyol Sanat, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Bilgili Sanat iş birliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde gerçekleşecek olan BASE’in destekçilerinden oldu. Base, yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle ilk kez aynı çatı altında buluşturan, ‘Tüm Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi’ olma özelliği taşıyor. 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan BASE’de bu yıl, 16 şehirde, 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının 83 eseri sergilenecek. Trendyol Sanat ile sanatçılara eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmak için alan açarken, sanatseverlerin de istedikleri yerde ve istedikleri zamanda tek tıkla sanata ulaşabilmelerini sağlıyor.

Sanat platformu, sanatçılar ve sanatseverleri dijitalde buluşturuyor

Yapılan açıklamaya göre sanat platformu, sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kuruyor. Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan oluşturan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. E-ticaret platformu, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor.

E-ticaret platformu, Kolekta ve Base kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlattığı Trendyol Sanat’ı, yeni işbirlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor.

Sanat platformu ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Sanat platformu, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Sanat platformu, Çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun ardından şimdi de Çağdaş Türk Resim Sanatçısı İsmail Acar’ın ’Kaftan’ adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanat platformu, sanatçılara Türkiye’nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.