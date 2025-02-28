ticaret platformu Trendyol, özel Ramazan kolilerini ve yöresel ürünler butiğindeki yüzlerce yöresel lezzetleri tüketicilere sunduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu Trendyol, Ramazan kolileriyle iftar ve sahur sofralarının bereketini sofralarınıza taşıyor. E-ticaret platformu hurmadan zeytine, bakliyat ürünlerinden kuru yemiş ve sağlıklı atıştırmalıklara Ramazan sofralarına lezzet katacak Ramazan erzak kolilerini, her ihtiyaca ve bütçeye uygun paketler halinde sunuyor.

Yöresel lezzetler sofraları zenginleştiriyor, yerel üreticiler destekleniyor

Yapılan açıklamaya göre Trendyol, bu Ramazan’da da Yöresinden Ürünler programı ile geniş kitleleri Anadolu’nun yöresel ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. Program kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş coğrafi işaretli ürünlerini kullanıcılarına sunan e-ticaret platformu, bu sayede yerel ekonomiyi desteklerken Anadolu’daki üreticilerin satışlarının artmasına ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Ramazan sofralarını yöresel lezzetlerle taçlandırarak geleneklerin yaşamasına da katkı sunan Trendyol’un Yöresinden Ürünler butiği, Uşak’ın ev tarhanasından Hatay’ın zahterine, Erzurum’un dut pestilinden Anadolu’nun tandır lavaşına kadar el emeğiyle, doğal malzemelerle üretilmiş yüzlerce yöresel ürünle Ramazan sofralarını zenginleştiriyor.