Sömestir tatilinin ardından 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem ders zili çalacak ve öğrenciler, yarıyıl tatilinden sonra sınıflara dönecek. Trendyol, ikinci döneme hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin kullanıcılara sunduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu Trendyol, ikinci dönem öncesinde öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satışa sundu. Yapılan açıklamaya göre, okulun ikinci yarısı, hem sıcak tutacak giysilere hem de düzenli bir çalışma ortamına yönelik ihtiyaçlarla öne çıkıyor. E-ticaret platformu, bu dönemde mont, kazak, termal içlik, bot gibi kışlık giysilerden, okul üniformalarına uygun polo yaka tişört ve pantolonlara kadar geniş bir seçki sunuyor. Ayrıca, ikinci dönemde motivasyonu yüksek tutacak renkli ajandalar, kırtasiye setleri, renkli defterler, sticker’lar ve kalem setleri gibi ürünler de öne çıkan kategoriler arasında.

Soğuk kış günlerinde okula dönüş hazırlıkları, kırtasiye ürünlerinden teknolojiye, kışlık kıyafetlerden çalışma motivasyonunu artıran ürünlere kadar geniş bir ihtiyaç listesi sunuyor. E-ticaret platformu, öğrencilerin ve ebeveynlerin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak için defter, kalem, okul çantası, matara gibi temel kırtasiye ürünlerinden dizüstü bilgisayar, tablet gibi teknolojik ihtiyaçlar ve çalışma ortamını iyileştiren ergonomik mobilya çözümlerine her detayı düşünüyor.

Okul dönüşü alışverişinde küçük yaştaki öğrenciler için eğitici oyuncaklar, yapbozlar, STEM setleri ve sanatsal aktivite malzemeleri e-ticaret platformunun seçenekleri arasında.