E-ticaret platformu Trendyol, kasım kampanyaları öncesi binlerce iş ortağı ile ‘İş Ortağı Zirvesi’ etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl dördüncü kez gerçekleşen etkinlikte Trendyol, yurtdışı hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı. Trendyol bu yıl Türkiye’nin yanı sıra kasım kampanyalarını Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarlarına da taşıyacak.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl yurtdışında da kasım kampanyalarına hazırlanan binlerce iş ortağı ile ‘İş Ortağı Zirvesi’ etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen etkinlikte Trendyol, Satıcı Paneli’ndeki yeni özellikleri duyurdu. Trendyol Kasım ayına özel olarak, stok alımlarını destekleyerek iş ortaklarının daha fazla hacim yapmalarını sağlamak amacıyla erken ödeme özelliği ile birtakım finansal destekleri de hayata geçirdi.

"Satıcılarımızın büyümesine önemli katkı sağlayacağız"

İş Ortağı Zirvesi’nin açılışında konuşan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Türkiye ve yurtdışında 30 milyondan fazla müşterileri olduğunu söyledi. Trendyol’un oluşturduğu istihdam etkisinin 2 milyon kişiyi aştığını anlatan İnan, “Kasım, satıcılarımızın işlerini büyütebildiği aynı zamanda müşterilerimizin avantajlı alışveriş imkanına sahip olduğu bir dönem. Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli bir katkı sağlayacağız. E-ticarette başarının tüm ekosisteme fayda sağlayarak, tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnafları, KOBi’leri ve bu ekosistemin tüm aktörlerini içine alan kapsayıcı modeller ancak uzun vadede verimli ve başarılı olabilir. Buradan hareketle biz kampanya hacmimizin yaklaşık yüzde 95’ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz. Kısa zamanda hep birlikte bir Trendyol oluşturduk. Gelecek 3 yıl içinde satıcılarımızla birlikte bir Trendyol daha oluşturacağız. Dolayısıyla satıcılarımıza da iş hacmini kısa sürede 2 kat büyütme potansiyeli sunuyoruz” dedi.

42 bin satıcı ilk kez ihracat ile tanıştı

Trendyol, Türkiye’nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan platform, 42 bin satıcısını ise ilk kez ihracat ile tanıştırdı. Satıcılar 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı.

Trendyol Kasım ayı ile birlikte satıcılarını Körfez ülkelerine de açacak. Ayrıca bu yıl Kasım kampanyalarını ilk kez Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da uygulayacak olan Trendyol, tüm satıcılarını ihracatçı yapmayı hedefliyor. Mikro ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının ise satıcı paneli üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, Trendyol, satıcıları adına bu süreci kolaylaştırmak için de Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ediyor.