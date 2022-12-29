2022 yılını önemli açılımlarla geride bıraktıklarını belirten Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan, önümüzdeki üç yıl içerisinde yurt dışındaki müşteri sayısını 5 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. İnan, ayrıca 2023 yılında yollarda olacak TOGG ile de entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracaklarını açıkladı.

2022 yılını önemli açılımlarla geride bıraktıklarını belirten Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan, önümüzdeki üç yıl içerisinde yurt dışındaki müşteri sayısını 5 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. İnan, ayrıca 2023 yılında yollarda olacak TOGG ile de entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracaklarını açıkladı.

Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan, şirketin 2022 yılı faaliyetlerini ve gelecek dönem planlarını anlattı. 2022 yılının Trendyol’un uluslararası alanda önemli açılımlar gerçekleştirdiği bir yıl olduğunu dile getiren İnan, “Ülkemizdeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, Türk üreticilerini ve yerli ürünleri globalde müşterilerle buluşturmak için önemli adımlar atıyoruz. Şu anda Zalando, Asos, Namshi gibi 50’den fazla global e-ticaret platformunda yer alıyoruz. Aynı zamanda da Almanya’daki müşterilerimize özel trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkeler için de trendyol.com/en aracılığı ile Avrupa’nın 27 ülkesindeki müşterilerimizle Türk üreticilerini buluşturuyoruz. Yurt dışı açılım yol haritamız doğrultusunda Berlin’de ilk ofis açılışımızı gerçekleştirdik. Birinci yılımızda Almanya’da 1 milyon müşteriye iş hacmine ulaştık. Berlin’i Amsterdam ofisimiz takip etti; 2023 itibarıyla da Lüksemburg ve Londra ofisleri izleyecek.

Daha çok Türk markasını globaldeki müşterilerle buluşturmak için 2022’de Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği gerçekleştirdik. BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturuyoruz. E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız.

Suudi Arabistan perakende şirketi Fawaz Alhokair Group ile de yeni bir işbirliği gerçekleştirdik. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını attık. Suudi Arabistan’a, ilk etapta, Fawaz Alhokair Group işbirliğinde, Türkiye çapında 600 fabrikada üretilen yerli ürünlerimizin e-ihracatını yapacağız. Fawaz Alhokair Group’ın operasyonel yetenekleri ve pazar bilgisi ile Trendyol’un gelişmiş teknolojik altyapısının, lojistik ve üretim anlamındaki yetkinliklerinin oluşturacağı sinerji, Türk üretici ve satıcılarına Suudi Arabistan pazarına erişim olanağı sunacak. Bu anlamda işbirliğinin başarısına yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda Kazakistan ve Türkiye’deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla Kazak Big Way KZ lojistik şirketi ile iş birliği anlaşması imzaladık. Bu iş birliği ile, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye’deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, ülkemiz ve Kazakistan arasındaki ikili ticaretin artmasına önemli katkılar yapacağına inandığımız bir iş birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

“Yurt dışındaki müşteri sayımızı 5 milyona ulaştıracağız”

Gelecek dönem hedeflerini açıklayan İnan, “Biz 3 yıl içerisinde yurt dışındaki müşteri sayımızı 5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Satıcılarımızın global müşterilere gerçekleştirdiği satışlardan elde ettikleri geliri de (GMV) 35 kat artıracağız. EMEA bölgesinin lider e-ticaret şirketi olmak için çalışıyoruz. 2023 yılında e-ihracat hacmimizi 1 milyar dolar olarak hedeflerken, 5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışlarında e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı planlıyoruz.

Yurt içinde de yaptığımız işbirlikleri ile ülkemize ve müşterilerimize katkı sağlamaya devam ettik. Bu kapsamda Akıllı cihazlar etrafında kullanıcı odaklı hizmetler sunarak bir teknoloji ve ekosistem sağlayıcısı olma misyonuyla yola çıkan Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladık. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ve üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edeceğiz. Ayrıca Togg ile entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracağız” diye konuştu.

“Ekonominin büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız”

Öte yandan Trendyol olarak sektörün ilk Sürdürülebilir Etki Planı’nını açıkladıkları bilgisini veren İnan, “Bu kapsamlı çalışma ile, kendi operasyonlarımızı ve değer zincirimizi dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyoruz. Samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası oluşturmaya gayret ettik. Böylece tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği önceliğimiz haline getiriyoruz. 2040 yılına kadar kendi operasyonlarımızda karbon nötr olmayı, 2050 yılına kadar tüm değer zincirimizle karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact’e katılarak, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarındaki 10 ilkeye uymayı ve izlediğimiz sorumlu iş uygulamalarını her sene raporlamayı taahhüt ettik.

Son olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile, Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojileri kullanarak artıracak, kırsal kalkınmayı destekleyecek ‘Yarının Köyleri’ projesini başlattık. Proje kapsamında, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ve UNDP’nin saha tecrübesini köylere ulaştırarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlıyoruz.

Türkiye’nin Trendyol’u olarak, Cumhuriyet’in 100. yılında ülkemize pozitif etki oluşturmak, ekonominin büyümesine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.