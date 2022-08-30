Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in ana sponsorlarından olan Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye’nin en fazla yazılım mühendisi çalıştıran kurumlarından birisiyiz. Türkiye’de teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak bizim için çok önemlidir" dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in ana sponsorlarından olan Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye’nin en fazla yazılım mühendisi çalıştıran kurumlarından birisiyiz. Türkiye’de teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak bizim için çok önemlidir" dedi.

Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021 yılında hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi de TEKNOFEST çerçevesinde Trendyol’un resmi sponsorluğunda ziyaretçileriyle buluştu.

“Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli teknolojileri uluslararası arenaya taşıyoruz”

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Çetin, "Bünyemizdeki uygulama ve çözümlerimiz 2 bini aşkın Türk mühendis tarafından geliştiriyor. Hatta sınırları da kaldırarak, Türk mühendislerimizin geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerimizi global büyüme stratejimiz doğrultusunda, dünyanın farklı ülkelerine de taşıyoruz. TEKNOFEST’in ülkemizin millî teknoloji geliştirme sürecinde çok önemli bir rolü var. Ülkemizin en çok mühendis istihdam eden, teknoloji ve AR-GE çalışmalarına en fazla yatırım yapan şirketleri arasında yer alıyoruz. 30 milyondan fazla müşterimizin ve 270 binin üzerinde satıcımızın kullandığı yerli ve milli teknolojileri Türkiye’nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2 bini aşkın Türk mühendis arkadaşımız geliştiriyor. Yüzde 58’lik kadın mühendis oranımız ile de ayrışıyoruz. Ülkemizin teknolojik alanlarda yetkinliğinin artması için yetişmiş insan kaynağının önemini biliyoruz. Mühendis sayımızı daha da artırarak beyin göçünün önüne geçmeyi ve Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli teknolojiyi uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Trendyol’un bünyesindeki Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Çetin, “Sahip olduğumuz birikimimizi makaleler ve canlı yayınlar ile paydaşlarımızla paylaşarak tüm ekosistemi destekliyoruz. Mühendis arkadaşlarımızın 400’ün üzerinde yayını 50 binden fazla kez okundu ve izlendi. Bugüne kadar geliştirilen 100’ün üzerinde açık kaynak projesi ile know-how’ımızı teknoloji dünyasıyla paylaşıyoruz. Hatta sınırları da kaldırarak, Türk mühendislerimizin geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerimizi global büyüme stratejimiz doğrultusunda, dünyanın farklı ülkelerine de taşıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’den doğan ve 12 yıl içinde uluslararası teknoloji liginde ülkemizi gururla temsil eden bir marka olarak, ülkemizin teknoloji arenası TEKNOFEST’te yer almaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi

Trendyol, TEKNOFEST’te de Refik Anadol’un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisinin de resmi sponsoru oldu. Ziyaretçilerle buluşan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, evrenin derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan bilimsel girişimler ve yapay zeka kullanılarak yapılan görsel spekülasyonlar aracılığıyla, bilgi kümelerinin açık uçlu estetik olanaklara dönüştüğü alternatif bir veri evreni oluşturuyor.

Trendyol’un aktivite alanı fark oluşturuyor

TEKNOFEST’te kurduğu aktivite alanı ile de fark oluşturan Trendyol, ziyaretçilerine eğlenceli oyunlar sunuyor. Ziyaretçilerin alanda deneyimleyebileceği aktiviteler arasında taş kağıt makas oynayan ve oyun içerisinde karşıdaki kişinin hareketlerini tahmin edip ona göre doğru hamleleri yaparak asla yenilmeyen bir interaktif ürün Yenilmez Robot El Cihazı ve katılımcıların konsantrasyon gibi parametrelerine bağlı olarak oyun içerisindeki hareketi sağlayan Beyin Gücü Oyunu bulunuyor. Oyunların yanı sıra fotoğraf aktivitesi Gif Matik ile katılımcılara etkinlik alanından keyifli bir hatıra kalması hedefleniyor. Gif Matik cihazı karşısında kendi giflerini çeken katılımcılara bu videoları özel tasarım ile veriliyor.

Tüm paydaşları için pozitif etki oluşturma vizyonuyla hareket eden Trendyol, platform içinde TEKNOFEST’in lisanslı ürünlerinin yer aldığı bir butik açtı. TEKNOFEST ürünlerini yaygınlaştırma amacıyla hayata geçirilen butikte yer alan ürünler Trendyol’un Sepette İyilik projesi çerçevesinde sıfır komisyon ile TEKNOFEST süresince satışta olacak. Butikte, mont, tişört, şapka, kupa, anahtarlık, açacak ve puzzle gibi ürünler bulunuyor.