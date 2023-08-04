Online yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go, 3’üncü yılını iş birliği içerisinde olduğu taşıyıcı iş ortaklarıyla birlikte kutladı. İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe Trendyol Go yemek ve market siparişlerini taşıyan binin üzerinde iş ortağının yanı sıra Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, 2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, gazeteci ve Youtuber Doğan Kabak ile iş insanı ve girişimci Ferhat Albayrak katıldı.

Online yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go, 3’üncü yılını taşıyıcı iş ortaklarıyla birlikte kutladı. İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe binin üzerinde Trendyol Go yemek ve market siparişlerini taşıyan iş ortaklarının yanı sıra Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, iş insanı ve girişimci Ferhat Albayrak, gazeteci ve Youtuber Doğan Kabak ile ünlü motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu katıldı.

Organizasyonda, 2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, trafik kurallarının ve doğru ekipman kullanımının öneminden bahsetti. Dünya şampiyonası anılarından ve tecrübelerinden bahseden Razgatlıoğlu, “Sevdiğiniz işi yaparken ne kadar eğlenirseniz o kadar başarılı olursunuz” dedi.

Trendyol Go’nun son 3 yılını değerlendiren Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, “3 buçuk yıl önce 20 taşıyıcı iş ortağımızın iş birliği ile başladığımız serüvene bugün binlerce taşıyıcı iş ortağımız ile iş birliği içerisinde günde yüz binlerce sipariş teslim ederek devam ediyoruz. Bugünleri görünce yakın bir gelecekte milyonlu rakamlarda teslimat yapabileceğimize inancımız tam. İlk günden bu yana “iş ortaklarına en fazla önem veren platform olma” hedefiyle çalışıyoruz. Mutlu taşıyıcı iş ortağının, mutlu kullanıcıları beraberinde getirdiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün “ülkemizde en çok tercih edilen platforma” dönüşmüş olmamızda, taşıyıcı iş ortaklarımızın katkısı çok büyük” dedi.

Trendyol ekosisteminin afet bölgesine verdiği desteklerde taşıyıcı iş ortaklarının bireysel katkılarına değinen Kim, “Etki alanımız, sadece yemek ve market siparişleri taşıyan bir platform olmanın ötesine ulaştı. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan, bu alandaki tecrübemizi, tereddüt etmeden ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına kullanabiliyoruz. 6 ay önce ülkece yaşamış olduğumuz deprem felaketinde göstermiş olduğunuz dayanışma ve yardımlaşma da bunun en büyük örneği. Deprem bölgelerinde hep beraber yaraları sarmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.