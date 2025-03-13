Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Körfez Bölgesi’ndeki Ramazan kampanyalarını başlattı. Trendyol Ramazan kampanyası kapsamında Riyad’ın ikonik binası Kingdom Centre’a özel bir giydirme yaptı. Ayrıca Dubai ve Riyad’da da özel etkinlikler düzenledi. Trendyol böylece 60 bin satıcısının ürünlerini Körfez bölgesindeki 4 milyon müşterisi ile buluşturmayı hedefliyor.

Türk üretici ve satıcılarını dünya pazarlarıyla buluşturmaya devam eden Trendyol, bölgeye özel hazırladığı Ramazan kampanyası başlattı. Trendyol böylece bölgedeki en yoğun alışveriş dönemlerinden olan Ramazan ayında Türk üretici ve satıcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca Trendyol farklı kampanya ve etkinlikler düzenleyerek Türk ürünlerinin farklı müşteri gruplarına ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsamda Riyad’ın ikonik binası Kingdom Centre’a özel bir giydirme yapan Trendyol, ayrıca Riyad ve Dubai’de de etkinlikler gerçekleştirdi. Ay boyunca da Körfez’de farklı iletişim faaliyetleri düzenlemeye devam edecek. Körfez Bölgesi’ne 60 bin satıcısıyla 15 milyonu aşkın çeşitlilikte bir ürün yelpazesi sunan Trendyol, Ramazan ayında da kampanya ve pazarlama yatırımlarıyla Türk üretici ve satıcılarının işlerini e-ihracat ile büyütmelerine katkı sağlamayı sürdürecek.

Körfez’de 4 milyon müşteriye ulaştı

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerindeki pazaryeri modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Trendyol, 2028 yılında 6 milyar dolar ihracat hacmi, 220 milyon adet ürün satışı ve 8 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Trendyol, geçtiğimiz Kasım kampanyaları döneminde de Körfez’de en çok indirilen uygulamalar arasında yer almıştı.

Bölgede bugüne kadar 4 milyon müşteriye ulaşan Trendyol, bölgeye yönelik e-ihracat gerçekleştiren Türk üreticilerini, teknolojik altyapısı ve lojistik ağı ile destekleyerek, satıcıların pazarlama yatırımlarını da üstleniyor. Trendyol’un Riyad ve Dubai’de ofisleri ve depoları da bulunuyor.