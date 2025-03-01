Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7, dakikada Kwasi’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Muscat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Ahmet Yazar’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde ortaya iyi yükselen Uchenna, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 0-2
39. dakikada sağ kanattan Burak’ın yerden ceza sahası içine gönderdiği top, kaleci Muhammed Salik’ten sekti. Pozisyonunda devamında Kwasi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
79. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sambou’nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonunda devamında Çağrı’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
82. dakikada ev kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde dönen topa sert vuruşunda Halil topu ağlara gönderdi. 1-4
Hakemler: Yunus Dursun, Serdar Soydan, Ferhat Çalar
Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik (Çınar dk. 46), Yiğit, Eray, Muhammed Göktürk, Kerem, Enes Savucu (Kürşat dk. 80), Umut, Osman (Enes Nas dk. 46), Furkan, Talha (Halil dk. 66), Eymen (Ömer Çağrı dk. 46)
Yedekler: Kürşat, Kemalcan, Murat Şamil, Metehan
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Burak, Fatih, Nafican, Safa, Bentley (Begic dk. 46), Muscat (Alpay dk. 46), Hakan, Kwasi (Sambou dk. 46), Ahmet (Çağrı dk. 57), Uchenna (Seyit dk. 76)
Yedekler: Enes, Abdulkadir, Mehmet, Leandro Kappel
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Goller: Halil (dk. 82) (Yeni Malatyaspor), Muscat (dk. 7), Uchenna (dk. 22), Kwasi (dk. 39), Çağrı (dk. 79) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Hakan (dk. 32) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Furkan Yiğit, Enes, (Yeni Malatyaspor), Kwasi, Muscat, Sambou (Şanlıurfaspor)