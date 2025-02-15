Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Manisa FK’ya 6-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Manisa FK’da kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu Oktay kafa vuruşuyla ağlara gitti. 0-1
44. dakikada Oğuz’un derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topu alan Fofana, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2
54. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana’nın ceza sahası içine çevirdiği topu, Ramirez plase vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-3
57. dakikada Oğuz’un ceza sahası içine taşıdığı topu alan Muhammed ara pasıyla Ramirez’e aktardı. Ramirez düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
71. dakikada sağ kanatta atağa çıkan Oğuz’un, kaleci Muhammed Salik’i geçerek ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Minchev kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-5
73. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Bartu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-6
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Enes Biroğlu, Mücahid Adem Çelebi
Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen (Enes Nas dk. 53, Kemalcan dk. 78), Emircan, Eray (Eymen dk. 67), Göktürk, Furkan, Metehan (Murat Şamil dk. 46), Kerem, Enes Savucu (Osman dk. 67), Umut
Yedekler: Çınar, Ömer Çağrı, Halil, Kürşat Yılmaz, Talha
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Manisa FK: Alperen, Arslanagic (Ensar dk. 15), Cissokho (Bartu dk. 46) Oktay, Umut, Muhammed, Toure, Ramirez (Minchev dk. 66), Oğuz (Kazım dk. 76), Fofana, Diallo (Efe dk. 66)
Yedekler: Eren, Yusuf, Birkan, Kadir Kaan, Ensar, Kerem
Teknik Direktör: Hakan Şapcı
Goller: Oktay (dk. 33), Fofana (dk. 44), Ramirez (dk. 54, 57) (Manisa FK), Minchev (dk. 71), Bartu (dk. 73) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Metehan, Emircan (Yeni Malatyaspor), Arslanagic (Manisa FK)