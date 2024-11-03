Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mehmet Güneş’in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Szumski yatarak topu kontrol etti.

60. dakikada Saint-Louis’in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Emre Demir’in vuruşunda direkden dönen meşin yuvarlağı kaleci Enes kontrol etti.

79. dakikada sağ kanattan yapılan ortada top savunmaya da çarparak ceza sahası içindeki Saint-Louis’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Simon’un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu (Enes Salik dk. 17), Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş, Berat Yaman, Emircan Bayraktar, Ferhat Canlı (Enes Savucu dk. 73), Atakan Müjde, Burak Efe Yaz, Umut Tanış, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş

Yedekler: Eray Şişman, Mehmet Taştan, Enes Savucu, Nuri Aydın, Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Deviş Deniz

Sakaryaspor: Jakub Suzumski, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Cebrail Karayel (Muhammed Ertürk dk. 56), Rayane Aabid, Nsana Simon, Saint-Louis (Engin Can Aksoy dk. 82, Murat Cem Akpınar (Emre Demir dk. 57), Mendy Mamadou (Mustafa Pektemek dk. 50), Fernando Dos Santos (Volkan Eğri dk. 82)

Yedekler: İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Ennur Totre

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Erdi Dikmen (dk. 20), Nsana Simon (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Atakan Müjde, Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) Saint Louis, Salih Dursun (Sakaryaspor)