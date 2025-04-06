Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Ali Turap Bülbül dk. 67), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 81), Dimitri Cavare, Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 24), Jurgen Bardhi, Benny (Cebio Soukou dk. 67), Poyraz Yıldırım, Lucas Joao

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Pendikspor: Emre Koyuncu, Stelios Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 74), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 61), Emeka Eze (Samet Asatekin dk. 74), Jetmir Topalli (Mustafa Pektemek dk. 88)

Yedekler: Erdem Canpolat, Erden Kayra Aydın, Tarık Tekdal, Tunç Ataç, Efe Sayhan

Teknik Direktör: Uğur Uçar

10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası için ilk adım atılıyor 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası için ilk adım atılıyor

Sarı kartlar: Engjell Hoti, Cebio Soukou (Ümraniyespor)

Kaynak: İHA