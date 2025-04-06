Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Ümraniyespor evinde karşılaştığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Ali Turap Bülbül dk. 67), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 81), Dimitri Cavare, Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 24), Jurgen Bardhi, Benny (Cebio Soukou dk. 67), Poyraz Yıldırım, Lucas Joao
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Yusuf Sertkaya, Mehmet Güneş, Furkan Apaydın, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Pendikspor: Emre Koyuncu, Stelios Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 74), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 61), Emeka Eze (Samet Asatekin dk. 74), Jetmir Topalli (Mustafa Pektemek dk. 88)
Yedekler: Erdem Canpolat, Erden Kayra Aydın, Tarık Tekdal, Tunç Ataç, Efe Sayhan
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sarı kartlar: Engjell Hoti, Cebio Soukou (Ümraniyespor)