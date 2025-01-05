Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Benny’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ataberk topu kontrol etti.
53. dakikada Benny’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ataberk çıkardı. Pozisyonun devamında Furkan’ın ceza sahası içi sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada Soukou’nun ceza sahasına yaptığı ortada Benny ön direkte topa vurdu. Savunmada Orhan’ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Hakemler: Batuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Barış Ekincier dk. 85), Minchev (Batuhan Çelik dk. 90+3)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Batuhan Arıcı, Mehmet Büyüksayar, Muhammet Fatih Karasu, Yunus Emre Yılmaz
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Furkan Özhan dk. 90+1), Mamba (Tasev dk. 73)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Koray Kılınç, Salih Sarıkaya, Özgür Sert, Cengizhan Bayrak
Teknik Sorumlu: Yusuf Randa
Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)