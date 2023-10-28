Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Yahaya’nın sağ taraftan topla birlikte rakip kaleye yönelip ceza yayının üstünden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.
47. dakikada Eren Tozlu’nun ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ferhat’tan seken meşin yuvarlağı Celal filelere yolladı. 0-1
54. dakikada Eren Tozlu’nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top, savunmaya çarparak yandan kornere gitti.
76. dakikada Samet’in sağ taraftan ortasında Togui, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Sol köşeye giden meşin yuvarlak, kaleci Göktuğ’da kaldı.
90. dakikada Alican’ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ferhat’ta kaldı.
90+1. dakikada sol taraftan yapılan ortada altıpas içerisinden Mehmet Taş’ın dokunduğu topu kaleci Göktuğ çeldi. Dönen topa Alihan’ın kafa vuruşunda kaleci Göktuğ, topu tekrar oyun alanına çelmeyi başardı.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kadir Beyaz, Azad İlhan
Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Sadık Baş (Samet Asatekin dk. 23), Selim At, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Taş, Yahaya, Tidiany (Ahmethan Köse dk. 70), Muhammed Akarslan (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 83), Ahmet Yazar (Hikmet Çiftçi dk. 83), Togui
Yedekler: Görkem Demiryürek, Gameli, Mehmet Çınar, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Halef Keklik
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan (Ufuk Budak dk. 65), Estrela, Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Alican Özefeli dk. 88), Rosheuvel (Özgür Sert dk. 73), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Yakup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Muhammed Yavaş, Shala, Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Celal Hanalp (dk. 47) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Muhammed Akarslan (Tuzlaspor) Celal Hanalp (Erzurumspor FK)