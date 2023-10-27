Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar
5. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Barış Ekincier’in vuruşunda top üstten auta gitti.
13. dakikada kaleci Tokotaev hatalı pasında topla buluşan Kuwas pasını Çekdar Orhan’a attı. Bu oyuncu bomboş durumda topu auta gönderdi.
23. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Erol Can Akdağ’ın yerden düzgün vuruşu kalecide kaldı.
67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ertuğrul Şenlikoğlu’nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
72. dakikada Mboula’nın defansın arkasına attığı topu alan Toure’nin, kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erkan gole izin vermedi.
83. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Toure’nin kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
85. dakikada kaleci Erkan’ın hava topunda Mehmet Yiğit’e müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Feridun Daldaş, penaltıyı iptal etti.
Hakemler: Feridun Daldaş, Kemal Mavi, Egemen Savran
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Ndiaye, Abdullah Aydın, Cumali Bişi, Muhammet Arslantaş (Mboula dk. 71), Olivier Thill (Hassan Toure dk. 61), Barış Ekincier (Enver Cenk Şahin dk. 46), Seyit Gazanfer (Semih Karadeniz dk. 46), Mehmet Yiğit, Mert Çapar, Barış Gök
Yedekler: Aydın Bağ, Diogo Aleksis Özçakmak, Donsah, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut, Jospin Nshimirimana
Teknik Direktör: İrfan Buz
Giresunspor: Erkan Anapa, Çekdar Orhan (Kasım Alperen Köşker dk. 84), Olien Kuwas (Enishan Ceylan dk. 90), Şahin Dik, Ertuğrul Şenlikoğlu, Vukan Savicevic, Erol Can Akdağ, Mehmet Keskin, Metin Caner Albayrak (Ali Emirhan Akçay dk. 63), Anıl Yiğit Çınar, Furkan Kütük
Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Mert Han Kurt, Emirhan Şahin, Mustafa Eren Keskin, Arda Cebeci, Ahmet Lütfü Kara
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Sarı kartlar: Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Cumali Bişi, Enver Cenk Şahin (Şanlıurfaspor)