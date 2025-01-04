Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

90+4. dakikada Kayode’nin köşe gönderi çizgisi üzerinde açtığı ortada top kalecinin kucağında kaldı.

Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü

90+5. dakikada Suat Kaya’nın ceza sahasına yaptığı ortada topu defans uzaklaştırdı.

Hakemler: Ümit Öztürlk, Abdülhamit Söyler, Yunus Emre Çiftçi

Şanlıurfaspor: Erzhan, Burak Can Çamoğlu, Fatih eren, Ofosu (Ashkovskı dk. 82), Forsell (, Menize dk. 46), Malle, Kayode, Nafican, Hakan Erçelik (Begiç dk. 76), Hasan Hüseyin (Ahmet Gökbayrak dk. 86) Miraç Acer

Yedekler: Enes Kalyoncu, Abdulkadir Sünger, Şamil, Mehmet Yüksel, Efe, Atakan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kabonbo (Ahmethan Köse dk. 46), Toure, Yazgan, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Kerem, Bartolomeu (Landre dk. 86), Catıc (Eren Karadağ dk. 69) (Ozan Sol dk. 87), Erkan Kaş, Atilla Turan

Yedekler: Mehmet Eren, Akdoğan, Yalçınkaya, Taha, Atakan Cangöz, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Burak Çamoğlu, Menize (Şanlıurfaspor) Atakan Akkaynak, Ahmethan Köse, Catic (Çorum FK)

Kaynak: iha