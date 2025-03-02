Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Oğuzhan Çapar dk. 78), Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 71), Kakuta (Simon dk. 61), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Emre Demir dk. 71), Burak Çoban
Yedekler: İsmail Çipe, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Batuhan Çakır
Teknik Direktör: İlker Püren
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Papy, Yiğit Efe Demir, Pedro Gomes (Ahmet Sivri dk. 90+4), Da Silva, Daniel (Barış Jakob Kalaycı dk. 90+4), Doh, Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 83), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Sergio (Dovedan dk. 83)
Yedekler: Emre Bilgin, Alper Emre Demirol, Berkay Tolga Dabanlı, Salih Dursun, Andre, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Sivri, Barış Jakob Kalaycı
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Mendy (dk. 24) (Sakaryaspor), Da Silva (dk. 60 ve 90+5), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 71) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Sergio, Furkan Bekleviç (Fatih Karagümrük), Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor)