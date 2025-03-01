Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada sol kanattan gelişen atakta Del Valle pasını ceza sahası içindeki Emeka Eze’ye aktardı. Eze’nin bekletmeden geriye pasında Bekir Karadeniz gelişine vururken, top uzak köşeden az farkla dışarı gitti.
33. dakikada sol kanattan Nuno Sequeira’nın ortasında Mesut kafayı vururken kaleci Metin topu çeldi. Boşta kalan topu alan Del Valle pasını Samet’e aktardı. Samet’in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
49. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eduart Rroca’nın direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
61. dakikada Nuno Sequiera’dan topu kapan Ezeh, pasını ceza sahası içine koşu yapan Diouf’a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda Berkay yatarak topu engelledi.
66. dakikada Camara’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mame Diouf’un kafayı vuruşunda, kaleci Emre sağına gelen topu uzanarak oyun alanına çeldi.
74. dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Camara hızla ceza sahasına koşu yaptı. Camara’nın arka direğe yerden ortasında Ezeh tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
80. dakikada sol kanatta Ezeh, Rroca ile paslaşarak ceza sahası içinde topla buluştu. Ezeh’in topu düzeltip plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Akıllı, Enes Biroğlu
Pendikspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Djorde Denic dk. 83), Mete Kaan Demir (Jetmir Topalli dk. 55), Bekir Karadeniz (Samuel Saiz dk. 55), Yonathan del Valle, Emeka Eze
Yedekler: Erdem Canpolat, Stelios Kitsious, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Tunç Ataç, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Uğur Kaan Yıldız dk. 78), Oğuzcan Çalışkan, Arda Şengül, Ali Dere, Aliou Traore, Erkam Develi, Camara (Görkem Bitin dk. 84), Marcos Silva (Eduart Rroca dk. 46), Okwuchukwu Ezeh (Steven Caulker dk. 85), Mame Diouf (Oğuzhan Ayaydın dk. 89)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Mert Kula, Hasan Ayaroğlu, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Eduart Rroca (dk. 49), Okwuchukwu Ezeh (dk. 74) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Samet Asatekin, Emeka Eze, Samuel Saiz (Pendikspor), Camara, Aliou Traore, Görkem Bitin (Ankara Keçiörengücü)