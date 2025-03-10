Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Fernando’nun pasıyla topla buluşan Çekdar Orhan’ın sol çaprazdan plase vuruşunda direğe çarpan top sağ tarafa açıldı.
20. dakikada topla ilerleyen Fernando’nun ceza yayı önünden yaptığı plase vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti.
31. dakikada Çekdar’ın sol taraftan ortasında Poko, altıpas önünden kafayı vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Adem kafayla indirdi. Bruno Lourenço’nun kale önünde dokunuşuyla top filelerle buluştu. 0-1
90+5. dakikada hakeme itirazlarda bulunan Kitsiou, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Arif Dilmeç
Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Stelios Kitsious dk. 58), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Djorde Denic dk. 90), Samuel Saiz (Efe Sayhan dk. 46), Bekir Karadeniz, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 30), Emeka Eze (Jetmir Topalli dk. 90)
Yedekler: Emre Koyuncu, Murat Akça, Tarık Tekdal, Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar
Teknik Sorumlu: Taylan Temel
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar (Batuhan Tur dk. 84), Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Bruno Lourenço dk. 88), Daniel Mosquera, Andre Poko (Yohan Cassubie dk. 46), Çekdar Orhan, Fernando (Yılmaz Ceylan dk. 84), Keita (Bobby Adekanye dk. 46)
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Bruno Lourenço (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Stelios Kitsious (dk. 90+5) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Samet Asatekin, Mesut Özdemir, Jetmir Topalli, Bekir Karadeniz (Pendikspor), Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)