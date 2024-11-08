Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor’u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Catakovic’in ceza sahasından yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç’ta kaldı.
41. dakikada Efkan’ın ceza yayının sol tarafına pasında Varga’nın gelişine vuruşunda top direkten sekerek auta gitti.
54. dakikada İsmail’in ortasında ceza sahası içinde Bajic topu göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
60. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Cephas’ın şutunda kaleci Ekrem topu kornere çeldi.
90+5. dakikada Varga ile verkaç yapan Cephas ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-0
90+7. dakikada Mahmut’un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Efkan topu ağlarla buluşturdu. 3-0
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Mahmut Gülle (Adem Cinek dk. 57)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Arda Ünyay dk. 87) Osman Çelik, Alper Uludağ, Nico Schulz (Hayrullah Bilazer dk. 70), Cem Türkmen, Dorin Rotariu (Renaldo Cephas dk. 46), Ali Kaan Güneren (Mesut Kesik dk. 70), Efkan Bekiroğlu, Kevin Varga, Rijad Bajic (Mahmut Tekdemir dk. 79)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Diogo Alexis Coelho, Hasan Nazarov, Sirozhiddin Astanakulov, Tolga Ciğerci
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Oğuz Ceylan dk. 86), Francis Nzaba, Metehan Mert, Mücahit Albayrak, Ryan Jack (İdris Furat dk. 85), Janne-Pekka Laine (Jair Tavares dk. 80), Mame Mor Faye, Alper Karaman (Tugay Kacar dk. 73), Oscar Pinchi (Junior Fernandes dk. 73), Hamza Catakovic
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Altar Han Hidayetoğlu, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Rijad Bajic (dk. 54), Renaldo Cephas (dk. 90+5) Efkan Bekiroğlu (dk. 90+7) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Alper Uludağ (MKE Ankaragücü), Ekrem Kılıçarslan (Esenler Erokspor)