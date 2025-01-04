Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında MKE Anakragücü, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada defanstan seken topla buluşan Traore’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
39. dakikada soldan Kitsiou’nun ortasında ceza sahası içinde Cephas’ın şutunda top ağlara gitti. 1-0
55. dakikada Osman’ın pasıyla buluşan Cephas sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 2-0
Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer (Schulz dk. 83), Osman Çelik, Kitsiou, Saponara (Ali Kaan Güneren dk. 67), Varga (Rotariu dk. 83), Cephas (Cem Türkmen dk. 90+4), Bajic (Dadaşov dk. 67)
Yedekler: Görkem Cihan, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik, Hasan Nazarov, Miraç Şimşek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker (Oğuzcan Çalışkan dk. 33), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Yılmaz Basravi dk. 86), Erkam Develi, Traore, Camara (Togui dk. 65), Rroca (Halil Can Ayan dk. 85), Diouf, Dembele (Abazaj dk. 65)
Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Cephas (dk. 39 ve 55) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Diouf, Dembele (Ankara Keçiörengücü), İsmail Çokçalış, Diogo Özçakmak (MKE Ankaragücü)