Trendyol 1. Lig 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Manisa FK’nın sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Burak’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

19. dakikada Çorum FK atağında Ferhat’ın ceza yayının hemen içinden kaleye sert şutunda, kaleci Alperen meşin yuvarlağı güçlükle tokatladı.

26. dakikada Manisa FK’nın soldan geliştirdiği atakta Diallo’nun ortasında Lima’nın topu yere çaptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya gitti.

44. dakikada Geraldo’nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Ferhat’ın gelişine vuruşunda kaleci Alperen son anda uzanarak topu kornere çeldi

45. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Ahmet Sağat’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

51.dakikada sol kanatta rakibini geçen Oğuzhan’ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

90+1.dakikada Manisa FK atağında sağdan Kerim Frei’nin yerden pasında ceza sahası içinde Topalli gelişine bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

90+4. dakikada Çorum FK atağında Ahmet İlhan ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Murat Yıldırım, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+8.dakikada Lima’nın pasında savunmadan seken topa Topalli ayağının üstüyle düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Sezgin Çınar, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Manisa FK: Alperen Uysal, Burak Altıparmak (Bedirhan Altunbaş dk. 65), Ayberk Karapo, Graovac, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Bekir Karadeniz dk. 61), Oğuz Gürbulak, Gakpa (Kerim Frei dk. 77), Korenica (Tabla dk. 77), Diallo (Topalli dk. 61), Lima

Yedekler: Samet Karabatak, Muhammed Kiprit, Furkan Doğan, Domgjonas, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Çorum FK: Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Murat Yıldırım dk. 58), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Atakan Cangöz, Ferhat Yazgan, Geraldo, Gökhan Karadeniz (Atakan Cangöz dk. 59) (Ahmet İlhan dk. 75), Ozan Sol (Nalepa dk. 75), Ahmet Sağat (Suat dk. 81)

Yedekler: Ali Türkan, Eren Aydın, Adem Doğan, Süleyman Doğan, Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Topalli (dk. 90+1 ve 90+8) (Manisa FK), Ahmet Sağat (dk. 45), Murat Yıldırım (dk. 90+4) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Kerem Kalapat, Nalepa, Ahmet İlhan (Çorum FK)