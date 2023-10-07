Trendyol 1. Lig 8. hafta karşılaşmasında Manisa FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Kaan’ın pasında topla buluşan Lima ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Cihan topu çelmeyi başardı.

27. dakikada Korenica, Diallo’nun kafa ile indirdiği topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşunda topu dışarı gönderdi.

36. dakikada Rodriguez sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak girdiği pozisyonda Ayberk’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı noktasını işaret etti.

38. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kasongo topu filelere gönderdi 0-1

44. dakikada sol kanatta Diallo ceza sahası içerisinde rakiplerinden ayrılarak girdiği pozisyonda topu Kerim’e bıraktı. Gelişine yaptığı vuruşunda Kerim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

54. dakikada Korenica’nın uzun pasında topla buluşan Lima topu auta gönderdi.

69. dakikada sağ kanattan Oğuz’un pasında kafayla müdahalesini yapan Lima topu auta gönderdi.

89. dakikada Topalli’nin sağ kanattan ortasında Muhammet Enes topa kafayla müdahale etti. Top kalecide kaldı.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Şenol Bektaş,

Manisa FK: Muhammet Alperen, Burak Altıparmak, Ayberk, Domgjonas, Kaan, Gakpa (Muhammet Enes dk. 86), Oğuz Gürbulak (Tugay dk. 79), Korenica (Bekir dk. 69), Diallo (Topalli dk. 45), Kerim (Doğukan dk. 79), De Lima

Yedekler: Samet, Oğuzhan, Kazım, Bedirhan, Furkan,

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi, Bülent Cevahir, Rotman (Burak Süleyman dk. 78), Mikail (Hasan dk. 63), Roshi (Rashad Muhammed dk. 64), Sinan (Murat dk. 70), Yonathan Del Valle (Simon dk. 79), Kasongo

Yedekler: İbrahim, Ali, Bülent Uzun, Yakup, Umut

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Goller: Kasongo (dk. 38 pen.) (Sakaryaspor), Kerim (dk. 44) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Donkor, Sinan (Sakaryaspor), Burak Altıparmak, Gakpa, Doğukan (Manisa FK)