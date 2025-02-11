Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Kocaelispor atağında Mendes’in ceza yayının içinden yaptığı sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya çıktı.
36. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Fofana’nın dar açıdan sert vuruşunda top savunmada Appindangoye’ye çarparak kornere gitti.
62. dakikada Manisa FK’nın kullandığı taç atışında araya girerek topa sahip olan Mendes’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Markao’nun kaleye sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
90+1. dakikada Kocaelispor atağında Vukovic’in pasıyla topla buluşan Rivas’ın ceza sahası yayının sağından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu
Manisa FK: Alperen, Kadir, Arslanagic, Ensar, Kadir Kaan (Oktay dk. 74), Cissokho, Toure (Muhammed dk. 67), Diallo, Oğuz (Efe Taylan dk. 87), Fofana (Minchev dk. 74), Ramirez
Yedekler: Eren, Kerem, Kazım Can, Umut, Birkan, Bartu, Efe Taylan
Teknik Sorumlu: Hakan Şapçı
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Appindangoye, Caner, Yunus Emre, Pedrinho, Oğulcan (Ahmet Sagat dk. 85), Cihat (Vukovic dk. 67), Samet (Tarkan dk.85), Mendes, Markao (Rivas dk.73)
Yedekler: Ahmet Hasan, Muharrem, Furkan, Mehmet, Onur, Mesut Can
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Markao (dk.62), Rivas (dk.90+1) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Ahmet Sagat, Rivas (Kocaelispor), Ramirez (Manisa FK)