Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından

20. dakikada Kocaelispor atağında Mendes’in ceza yayının içinden yaptığı sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

36. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Fofana’nın dar açıdan sert vuruşunda top savunmada Appindangoye’ye çarparak kornere gitti.

62. dakikada Manisa FK’nın kullandığı taç atışında araya girerek topa sahip olan Mendes’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Markao’nun kaleye sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+1. dakikada Kocaelispor atağında Vukovic’in pasıyla topla buluşan Rivas’ın ceza sahası yayının sağından sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Alperen, Kadir, Arslanagic, Ensar, Kadir Kaan (Oktay dk. 74), Cissokho, Toure (Muhammed dk. 67), Diallo, Oğuz (Efe Taylan dk. 87), Fofana (Minchev dk. 74), Ramirez

Yedekler: Eren, Kerem, Kazım Can, Umut, Birkan, Bartu, Efe Taylan

Teknik Sorumlu: Hakan Şapçı

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Appindangoye, Caner, Yunus Emre, Pedrinho, Oğulcan (Ahmet Sagat dk. 85), Cihat (Vukovic dk. 67), Samet (Tarkan dk.85), Mendes, Markao (Rivas dk.73)

Yedekler: Ahmet Hasan, Muharrem, Furkan, Mehmet, Onur, Mesut Can

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Markao (dk.62), Rivas (dk.90+1) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Ahmet Sagat, Rivas (Kocaelispor), Ramirez (Manisa FK)

Kaynak: iha