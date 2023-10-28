Trendyol 1. Lig 10. haftada Kocaelispor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Yusuf Emre Gültekin’in kullandığı köşe atışında kafalardan seken topla buluşan Candeias’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Beridze, çaprazdan bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0
88. dakikada Buğra’nın ceza sahasına ortasında arka direkte Oğuz kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
90. dakikada Buğra’nın köşe atışında Musa Çağıran kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Bedirhan Yıldız dk. 74), Yusuf Cihat Çelik (İbrahim Breze Fofana dk. 74), Daniel Candeias, Joao Pedro Reis Amaral (Barış Alıcı dk. 62), Giorgi Beridze (Onil Christian Kouakou dk. 85), Tanque (Atabey Çiçek dk. 85)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Onur Atasayar, Mert Çölgeçen, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Enes Keskin (Ensar Kemaloğlu dk. 64), Mustapha Yatabare, Olarenwaju Ayobami Kayode, Francis Nzaba, Yasin Güreler (Özgür Çek dk. 46), Sambou Yatabare (Chukwuma Emmanuel Akabueze dk. 45+1), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Tiago Filipe Sousa Da Nobrega Rodrigues (Oltan Karakullukçu dk.88), Muhammed Himmet Ertürk (Rahman Buğra Çağıran dk. 64)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Erdal Öztürk, Uğur Akdemir, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Daniel Joao Santos Candeias (dk. 30), Giorgi Beridze (dk. 77) (Kocaelispor), Olarenwaju Ayobami Kayode (dk. 88), Musa Çağıran (dk.90) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Burak Öksüz, Harun Tekin (Kocaelispor), Musa Çağıran, Enes Keskin, Olarenwaju Ayobami Kayode, Francis Nzaba (Gençlerbirliği)