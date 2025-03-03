Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Kocaelispor’un atağında sağ kanatta topla buluşan Oğulcan Çağlayan, ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Markao, topu üstten auta gönderdi.

30. dakikada sağ kanattan hızla ilerleyen Oğulcan Çağlayan, topu penaltı noktasına doğru havalandırdı. Markao, topun gelişine estetik bir vuruş denedi ancak top üstten auta gitti.

42. dakikada Muharrem Cinan’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Markao, kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.

44. dakikada Kocaelispor’da penaltıyı kullanmak üzerine topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun toptu iyi kontrol eden Rivas, sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top direkten döndü.

90+1. dakikada İstanbulspor atağında sağ kanattan Okan’ın ortaladığı topu ön direkte Krstovski arka direğe gönderdi. Topla buluşan Şeref, gelişine şut çekerek topu ağlara gönderdi. 1-1

90+5. dakikada Kocaelispor’da sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası arka direkte topla buluşan Caner Osmanpaşa sol ayağıyla yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu Appindangoye boş kaleye gönderdi. VAR’da incelenen gol, Caner’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Hakemler: Davut Çelik, Harun Güngör, Ethem Potuk

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic (Cihat Çelik dk. 77), Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Appindangoye, Pedrinho (Tarkan Serbest dk. 86), Oğulcan Çağlayan, Rivas (Furkan Gedik dk.86), Markao( Ahmet Sağat dk. 64)

Yedekler: Batuhan Şen, Bünyamin Dalkılıç, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut can Tunalı, Barış Alıcı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 84), Fatih Tultak (Tuncer Aksu dk. 73), Sambissa (Emir Gültekin dk. 73), Abdullah Dijlan Aydın (Kerem Şen dk. 73), Racine Coly, Kubiay Sönmez, Diarra (Şeref Özcan, dk. 84), Okan Erdoğan, Loshaj, Krstovski

Yedekler: Halil Yitmez, Yiğit Fidan, Duhaney, Yusuf Özer, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 21 pen.) (Kocaelispor), Şeref Özcan (dk. 90+1) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Pedrinho, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Abdullah Dijlan Aydın, Racine Coly, Alp Tutar, Emir Gültekin (İstanbulspor)