Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında İstanbulspor, sahasında Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Uğur Sarı, Oğuz Kağan Çalışır

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası’na veda etti Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası’na veda etti

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadir (Yiğit Fidan dk. 88), Fatih Tultak, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas (İsa Dayaklı dk. 90+2), David Sambissa (Emir Kaan Gültekin dk. 75), Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Abdullah Dijlan Aydın dk. 88), Yusuf Ali Özer, Diarra, Mario Krstovski (Kerem Şen dk. 90+2)

Yedekler: Alp Tutar, Özcan Şahan, Alieu Cham, Şeref Özcan, Ahmed Sefa Ateş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Salih Dursun (Muhammed Mert dk. 63), Emir Tintiş, Daniel Johnson, Göktan Gürpüz (Baran Demiroğlu dk. 88), Atakan Çankaya (Andre Gray dk. 81), Joao Camacho, Wesley, Serginho (Nikola Dovedan dk. 81)

Yedekler: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Barış Jakob Kalaycı

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Yusuf Bahadır (dk. 49), Florian Loshaj (dk. 83) (İstanbulspor)

Sarı kart: Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Kaynak: İHA