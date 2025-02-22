Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında İstanbulspor, sahasında Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Uğur Sarı, Oğuz Kağan Çalışır
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadir (Yiğit Fidan dk. 88), Fatih Tultak, Okan Erdoğan, Modestas Vorobjovas (İsa Dayaklı dk. 90+2), David Sambissa (Emir Kaan Gültekin dk. 75), Kubilay Sönmez, Florian Loshaj (Abdullah Dijlan Aydın dk. 88), Yusuf Ali Özer, Diarra, Mario Krstovski (Kerem Şen dk. 90+2)
Yedekler: Alp Tutar, Özcan Şahan, Alieu Cham, Şeref Özcan, Ahmed Sefa Ateş
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Salih Dursun (Muhammed Mert dk. 63), Emir Tintiş, Daniel Johnson, Göktan Gürpüz (Baran Demiroğlu dk. 88), Atakan Çankaya (Andre Gray dk. 81), Joao Camacho, Wesley, Serginho (Nikola Dovedan dk. 81)
Yedekler: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Barış Jakob Kalaycı
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Yusuf Bahadır (dk. 49), Florian Loshaj (dk. 83) (İstanbulspor)
Sarı kart: Okan Erdoğan (İstanbulspor)