Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan ortasında Adekanye’nin altı pas içinde kafa vuruşunda kaleci İsa, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

19. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Murat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Sambissa’nın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde savunmaya çarpan top sağ kale diğreğine çarparak oyun alanına geri döndü. Amed savunması topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Sinan’ın ceza yayı içi içerisinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunda sağ üst köşeye yönelen topu kaleci İsa son anda kornere çeldi.

33. İstanbulspor geride hazırlık pası yaparken Oktay, yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve Adekanye’ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu.

35. dakikada hakem Mehmet Ali Özer, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirterek golü iptal etti.

48. dakikada Vorobjovas’ın pasında topla buluşan Sambissa rakibini çalımlayarak ceza sahaı içi son çizgiye kadar inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada Özcan’ın sağ taraftan içeri yerden pasında Krstovski’nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Arif Dilmeç, Faruk Yağlı

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Racine Coly, Kubilay Sönmez, Modestas Vorobjovas, David Sambissa (Yunus Bahadır dk. 84), Kerem Şen (Abdullah Aydın dk. 70), Mario Krstovski (Yusuf Ali Özer dk. 90+3), Emir Kaan Gültekin (Gaoussou Diarra dk. 70)

Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Michael Ologo, Yiğit Fidan, Alieu Cham, Jackson Laurentino

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar, Veli Çetin, Nicolas Nkoulou, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Bobby Adekanye (Yılmaz Ceylan dk. 88), Doğancan Davas (Alberk Koç dk. 77), Oktay Aydın (Çekdar Orhan dk. 62), Daniel Moreno (Yakal Taylan dk. 88), Britt Assombalonga (Kristijan Lovric dk. 62)

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur

Teknik Direktör: Servet Çetin

Gol: Kerem Şen (dk. 48) (İstanbulspor)

Sarı kart: Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler)